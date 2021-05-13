«Укрпочту» обвинили в гибели 8 миллионов пчел. День спустя гендиректор компании сообщил, что часть насекомых «воскресли»

«Укрпочту» 12 мая обвинили в гибели 8 миллионов пчел из-за нехватки кислорода, но на следующий день генеральный директор предприятия Игорь Смелянский заявил, что часть насекомых «воскресли».

Об этом он сообщил в Facebook.

«Вчера практически все СМИ сообщили, что по вине «Укрпочты» погибли 8 миллионов пчел. Отдельная тема, кто успел посчитать их трупы (8 миллионов секунд = 92 дня) и чья вина, но оставим это за скобками, пока идет расследование. Важно другое — сегодня уже 118 ящиков пчел вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли, и это не шутка», — отметил Смелянский и опубликовал видео.

С правилами перевозки пчел «Укрпочтой» можно ознакомиться здесь.

12 мая в Facebook распространялись посты с сообщениями о том, что погибли 8 миллионов пчел, которых отправили «Укрпочтой» из Закарпатья. Сам инцидент произошел 11 мая. Пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили заказчикам специальные пакеты с пчелами, маткой и расплодом. То, что пчелы умерли, обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки.

Отмечается, что стоимость всех отправленных по почте пчел составляет около 500 тысяч гривен. Пасечники рассказывали, что насекомые просто запарились из-за отсутствия кислорода.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Віталій Глагола / Facebook

12 мая «Укрпочта» заявила, что такой инцидент у них случился впервые, хотя они ежегодно транспортируют пчел. Одной из причин назвали резкое повышение температуры в области — до +27°С и выше. В то же время заявили, что их грузовики не герметичны, они пропускают воздух. Размер компенсации определят после выяснения всех обстоятельств.