«Укрпошту» звинуватили в гибелі 8 мільйонів бджіл. Наступного дня гендиректор компанії повідомив, що частина комах «воскресли»

«Укрпошту» 12 травня звинуватили в гибелі 8 мільйонів бджіл через брак кисню, однак наступного дня генеральний директор підприємства Ігор Смілянський заявив, що частина комах «воскресли».

Про це він повідомив у Facebook.

«Учора практично всі ЗМІ повідомили, що з вини «Укрпошти» загинули 8 мільйонів бджіл. Окрема тема, хто встиг порахувати їхні трупи (8 мільйонів секунд = 92 дня) і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування. Важливо інше — сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли, і це не жарт», — зазначив Смілянський і опублікував відео.

Із правилами перевезення бджіл «Укрпоштою» можна ознайомитись тут.

12 травня у Facebook поширювалися пости з повідомленнями про те, що загинули 8 мільйонів бджіл, яких відправили «Укрпоштою» із Закарпаття. Сам інцидент стався 11 травня. Бджолярі з Іршави і Виноградова надіслали замовникам спеціальні пакети із бджолами, маткою і розплодом. Те, що бджоли померли, виявили в Ужгороді за декілька годин після відправки.

Зазначається, що вартість усіх відправлених поштою бджіл становить близько 500 тисяч гривень. Пасічники розповідали, що комахи просто запарилися через відсутність кисню.

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12 травня «Укрпошта» заявила, що такий інцидент у них трапився вперше, хоча вони щороку транспортують бджіл. Однією з причин назвали різке підвищення температури в області — до понад +27° С. Водночас заявили, що їхні вантажівки — не герметичні, вони пропускають повітря. Розмір компенсації визначатимуть після зʼясування всіх обставин.