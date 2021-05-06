У Білорусі на меморіалі провели «реконструкцію» спалення жителів села нацистами. Дійство супроводжувалося танцями

У Вітебській області (Білорусь) на місці спаленого нацистами села Шуньовка влаштували «театралізовану реконструкцію» страти жителів. Дійство, приурочене до 9 травня, супроводжувалося танцями та озвучкою (ймовірно) з фільму.

Відеозапис постановки опублікував Telegram-канал Luxta.

На кадрах видно, як чоловіки у формі офіцерів Вермахту (або СС) у супроводі поліцаїв ведуть жінок на «страту» під звуки пострілів і німецької мови. Вже біля меморіалу у танці їх оточують дівчата з червоними стрічками, імітуючи вогонь.

Газета «Витебские вести» написала, що реконструкцію «Памʼятайте, люди» організували для учнів гімназії Полоцька.