У Білорусі на меморіалі провели «реконструкцію» спалення жителів села нацистами. Дійство супроводжувалося танцями

У Вітебській області (Білорусь) на місці спаленого нацистами села Шуньовка влаштували «театралізовану реконструкцію» страти жителів. Дійство, приурочене до 9 травня, супроводжувалося танцями та озвучкою (ймовірно) з фільму.
Відеозапис постановки опублікував Telegram-канал Luxta.
На кадрах видно, як чоловіки у формі офіцерів Вермахту (або СС) у супроводі поліцаїв ведуть жінок на «страту» під звуки пострілів і німецької мови. Вже біля меморіалу у танці їх оточують дівчата з червоними стрічками, імітуючи вогонь.
Газета «Витебские вести» написала, що реконструкцію «Памʼятайте, люди» організували для учнів гімназії Полоцька.
- Село Шуньовка була спалено нацистами 22 травня 1943 року. Тоді загинули 66 людей, зокрема 15 дітей. На місці села в 1983 році був побудований меморіальний комплекс «Прокляття фашизму».