У Житомирі депутат від ОПзЖ розмістив білборди з привітанням до 9 травня. На них — німецькі військові й перевернутий стяг України

У Житомирській області депутат обласної ради від «Опозиційної платформи — За життя» Костянтин Черпіцький розмістив привітання для жителів області з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом 9 травня. Як зʼясувалося, на білбордах були зображені військові нацистської Німеччини та перевернутий український прапор.

Про це пише місцеве видання «20 хвилин».

Цю ситуацію пізніше у листі до редакції прокоментував нардеп та очільник обласної організації ОПзЖ Юрій Павленко. Він вибачився за цей інцидент та підкреслив, що засуджує його.

«Це просто неприпустимо і цьому немає виправдання! У зв’язку з цим офіційно заявляю, що зміст цього одіозного зображення на борді не був попередньо узгоджений К. Черпіцьким з керівництвом та активом ані Житомирської регіональної партійної організації, ані нашої партії, і цілковито є недостойною самодіяльною ініціативою самого К. Черпіцького», — заявив Павленко.

Він додав, що 5 травня відбудеться засідання ради Житомирської організації ОПзЖ, де діям Черпіцького дадуть оцінку.