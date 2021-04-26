В Великобритании мужчина сбывал наркотики, пользуясь своим сходством со звездой UFC Макгрегором

В Великобритании за торговлю наркотиками осудили мужчину, который благодаря внешнему сходству с известным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, представлялся его именем и распространял запрещенные вещества.
Об этом пишет Business Insider.
34-летнего Марка Ная полиция остановила на юго-востоке Англии в феврале, заметив, что он пытался выбросить пакет с наркотиками и два мобильных телефона. Среди пакетов с наркотиками полицейские также обнаружили сотни визитных карточек с надписью «McGregor Enterprise». Когда офицеры проанализировали телефоны Ная, они обнаружили сотни сообщений, связанных с торговлей наркотиками. Во время задержания мужчина представился Конором.
В итоге Най признал свою вину в торговле наркотиками и вождении без прав. Суд Гилфорда (графство Суррей, юго-восток Англии) приговорил его к трем годам заключения.
- Летом 2019 года Макгрегор сам угодил в уголовную историю. Он ударил пожилого посетителя паба в Ирландии после того, как тот отказался выпить с ним его виски. Пострадавший обратился в полицию.
- В июне 2020 года Макгрегор в очередной раз объявил о завершении профессиональной карьеры смешанных единоборствах.