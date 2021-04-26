В США полиция разыскивала женщину, которая более 20 лет не возвращала взятую в прокате видеокассету.

Об этом пишет BBC.

Обвинения выдвинули жительнице Техаса Кэрон Макбрайд после того, как она не вернула VHS-копию сериала «Сабина — юная ведьма» в 1999 году. Женщина узнала об ордере, когда пыталась сменить имя в водительском удостоверении после свадьбы.

При этом Макбрайд утверждает, что не брала эту кассету, очевидно, ее арендовали на имя женщины. Кассету взяли в феврале 1999 года и не вернули по истечении 10-дневного срока. Против Майбрайд выдвинули обвинение в «умышленном, незаконном и преступном присвоении» кассеты, которая оценивается в $58. Примечательно, что магазин, в котором брали кассету, закрылся в 2008 году, но ордер на арест Макбрайд оставался в силе.

Женщина рассказала, что связалась с офисом прокурора округа Кливленд в Оклахоме, где ей подтвердили наличие обвинений. Также Макбрайд считает, что эти обвинения привели к тому, что за последние 20 лет ей минимум пять раз отказали в приеме на работу без объяснения причин. Она также заявила, что кассету, скорее всего, брал для своих маленьких дочерей мужчина, с которым она тогда жила.