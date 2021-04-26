У США поліція розшукувала жінку, яка понад 20 років не повертала взяту у прокаті відеокасету.

Про це пише BBC.

Звинувачення висунули мешканці Техасу Керон Макбрайд після того, як вона не повернула VHS-копію серіалу «Сабіна — юна відьма» в 1999 році. Жінка дізналася про ордер, коли намагалася змінити імʼя в посвідченні водія після весілля.

При цьому Макбрайд стверджує, що не брала цю касету і, очевидно, її орендували на імʼя жінки. Касету взяли у День святого Валентина 1999 року і не повернули після закінчення 10-денного терміну. Проти Майбрайд висунули звинувачення в «умисному, незаконному і злочинному присвоєнні» касети, яка оцінюється в $58. Примітно, що магазин, в якому брали касету, закрився у 2008 році, однак ордер на арешт Макбрайд залишався чинним.

Жінка розповіла, що звʼязалася з офісом прокурора округу Клівленд в Оклахомі, де їй підтвердили наявність звинувачень. Також Макбрайд вважає, що ці звинувачення призвели до того, що за останні 20 років їй щонайменше пʼять разів відмовили у найманні на роботу без пояснення причин. Вона також заявила, що касету, найімовірніше, брав для своїх маленьких дочок чоловік, з яким вона жила в той час.