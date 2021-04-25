В Испании задержали мужчину после заражения коронавирусом 22 человек. Он кашлял на коллег — хотел, чтобы те заболели

На испанском острове Майорка задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он инфицировал коронавирусом 22 человека.

Об этом сообщает BBC.

По данным правоохранителей, мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на температуру 40 °C и кашель. Его коллеги рассказывают, что на работе он намеренно снял маску и начал кашлять, угрожая, что собирается их всех заразить.