В Испании задержали мужчину после заражения коронавирусом 22 человек. Он кашлял на коллег — хотел, чтобы те заболели

На испанском острове Майорка задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он инфицировал коронавирусом 22 человека.
Об этом сообщает BBC.
По данным правоохранителей, мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на температуру 40 °C и кашель. Его коллеги рассказывают, что на работе он намеренно снял маску и начал кашлять, угрожая, что собирается их всех заразить.
Мужчина все же сдал ПЦР-тест, но не дождавшись результатов пошел на работу и тренировку. В итоге его тест оказался положительным.
В полиции отмечают, что мужчина заразил пятерых своих коллег и еще трех человек в спортзале. А потом положительный результат теста получили еще 14 человек — члены семей инфицированных. Среди них — трое годовалых детей.