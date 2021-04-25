В Іспанії затримали чоловіка після зараження коронавірусом 22 осіб. Він кашляв на колег — хотів, щоб ті захворіли

На іспанському острові Майорка затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що він інфікував коронавірусом 22 людей.

Про це повідомляє BBC.

За даними правоохоронців, чоловік продовжував ходити на роботу і у спортзал попри температуру 40 °C та кашель. Його колеги розповідають, що на роботі він навмисно зняв маску і почав кашляти, погрожуючи, що збирається їх усіх заразити.