Посольство России в Twitter ответило на высылку дипломатов тегом о маленьком члене

Посольство России в Беларуси в своем официальном Twitter ответило на высылку российских дипломатов странами Балтии тегом о маленьком пенисе.
Об этом пишет издание TJournal, которое обратило внимание на твит.
Посольство использовало тег #SmallDickEnergy, реагируя на твит министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов из Латвии, Эстонии и Литвы.
Однако после осознания смысла тега (вероятно), ретвит был удален.
Выражение Small Dick Energy («энергия маленького пениса») используют в отношении людей, которые демонстрируют дерзость, смелость и самоуверенность, а на деле ничего себой не представляют.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.