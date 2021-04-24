Посольство России в Twitter ответило на высылку дипломатов тегом о маленьком члене

Посольство России в Беларуси в своем официальном Twitter ответило на высылку российских дипломатов странами Балтии тегом о маленьком пенисе.

Об этом пишет издание TJournal, которое обратило внимание на твит.

Посольство использовало тег #SmallDickEnergy, реагируя на твит министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов из Латвии, Эстонии и Литвы.

Однако после осознания смысла тега (вероятно), ретвит был удален.

Выражение Small Dick Energy («энергия маленького пениса») используют в отношении людей, которые демонстрируют дерзость, смелость и самоуверенность, а на деле ничего себой не представляют.