Посольство Росії в Twitter відповіло на висилку дипломатів тегом про маленький член

Посольство Росії в Білорусі у своєму офіційному Twitter відповіло на висилку російських дипломатів країнами Балтії тегом про маленький пеніс.
Про це пише видання TJournal, яке звернуло увагу на твіт.
Посольство використало тег #SmallDickEnergy, реагуючи на твіт міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса про висилку російських дипломатів з Латвії, Естонії та Литви.
Однак після усвідомлення сенсу тегу (ймовірно), ретвіт був видалений.
Вираз Small Dick Energy («енергія маленького пеніса») вживають по відношенню до людей, які демонструють зухвалість, сміливість та самовпевненість, але на ділі нічого собою не являють.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце в 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, в тому числі дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни.