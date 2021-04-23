Пекельце

В США участник штурма Капитолия хвастался этим в сервисе для знакомств. Это помогло полиции его задержать

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
В США участник штурма Капитолия хвастался этим в сервисе для знакомств. Это помогло полиции его задержать

Blink O'fanaye / Flickr

В США мужчине выдвинули обвинение в участии в штурме Капитолия 6 января, после того как он хвастался своим участием в этих событиях в приложении для знакомств.

Об этом пишет BBC.

Житель Нью-Йорка Роберт Чепмен в переписке с пользователем, с которым он познакомился в приложении для знакомств Bumble, признался, что участвовал в беспорядках.

«Я штурмовал Капитолий. Я дошел аж до Национального скульптурного зала», — написал Чепмен. Его переписка была обнародована в ходе судебных слушаний. Кроме того, Чепмен даже приложил свою фотографию из помещения Капитолия во время его штурма.

Пользователь, с которым общался Чепмен, отказался продолжать знакомство и передал полученную информацию правоохранителям. Мужчину задержали четверг в Нью-Йорке.

ФБР выяснило, что за день до штурма Капитолия Чепмен уезжал из Нью-Йорка, а также выявило у него страницу в Facebook под чужим именем, на котором он публиковал фотографии изнутри Капитолия.

Министерство юстиции США обвинило более 400 человек в участии в штурме Капитолия 6 января. Федеральная прокуратура планирует предъявить обвинения как минимум 100 людям за участие в беспорядках.