В США участник штурма Капитолия хвастался этим в сервисе для знакомств. Это помогло полиции его задержать

В США мужчине выдвинули обвинение в участии в штурме Капитолия 6 января, после того как он хвастался своим участием в этих событиях в приложении для знакомств.
Об этом пишет BBC.
Житель Нью-Йорка Роберт Чепмен в переписке с пользователем, с которым он познакомился в приложении для знакомств Bumble, признался, что участвовал в беспорядках.
«Я штурмовал Капитолий. Я дошел аж до Национального скульптурного зала», — написал Чепмен. Его переписка была обнародована в ходе судебных слушаний. Кроме того, Чепмен даже приложил свою фотографию из помещения Капитолия во время его штурма.
Пользователь, с которым общался Чепмен, отказался продолжать знакомство и передал полученную информацию правоохранителям. Мужчину задержали четверг в Нью-Йорке.
ФБР выяснило, что за день до штурма Капитолия Чепмен уезжал из Нью-Йорка, а также выявило у него страницу в Facebook под чужим именем, на котором он публиковал фотографии изнутри Капитолия.
Министерство юстиции США обвинило более 400 человек в участии в штурме Капитолия 6 января. Федеральная прокуратура планирует предъявить обвинения как минимум 100 людям за участие в беспорядках.
- 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, которые привели к гибели пяти человек. Согласно отчету полиции перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия заранее, но не смогли обеспечить его защиту. Двое полицейских, которые сдерживали сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа во время штурма, после беспорядков в столице совершили самоубийство.
- По свидетельству прокуроров по делу о штурме Капитолия, мятежники хотели «захватить и убить» конгрессменов. Некоторые участники беспорядков свидетельствовали ФБР, что выполняли указания Трампа и надеялись, что в случае ареста он их помилует.