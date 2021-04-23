В США участник штурма Капитолия хвастался этим в сервисе для знакомств. Это помогло полиции его задержать

В США мужчине выдвинули обвинение в участии в штурме Капитолия 6 января, после того как он хвастался своим участием в этих событиях в приложении для знакомств.

Об этом пишет BBC.

Житель Нью-Йорка Роберт Чепмен в переписке с пользователем, с которым он познакомился в приложении для знакомств Bumble, признался, что участвовал в беспорядках.

«Я штурмовал Капитолий. Я дошел аж до Национального скульптурного зала», — написал Чепмен. Его переписка была обнародована в ходе судебных слушаний. Кроме того, Чепмен даже приложил свою фотографию из помещения Капитолия во время его штурма.