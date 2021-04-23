У США учасник штурму Капітолія хвалився цим у додатку для знайомств. Це допомогло поліції його затримати

У США чоловікові висунули звинувачення в участі в штурмі Капітолія 6 січня після того, як він хвалився своєю участю в цих подіях в додатку для знайомств.

Про це пише BBC.

Житель Нью-Йорка Роберт Чепмен в листуванні з користувачем, з яким він познайомився в додатку Bumble, зізнався, що брав участь у заворушеннях.

«Я штурмував Капітолій. Я дійшов аж до Національного скульптурного залу», — написав Чепмен. Листування оприлюднили в ході судових слухань. Крім того, Чепмен навіть додав свою фотографію з приміщення Капітолія під час його штурму.