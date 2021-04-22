Премьеру Франции шлют по почте женские трусики — это протест магазинов белья против локдауна

Активисты делятся в интернете фотографиями нижнего белья, которое они прислали Кастексу в конверте с письмом, объясняющим их недовольство.

Во Франции премьер-министру Жану Кастексу по почте присылают женские трусики — таким образом протестуют владельцы магазинов нижнего белья, которые закрыты из-за локдауна в стране . Об этом сообщает CNN .

Акцию протеста организовал магазин белья Action Culottée. Причина — правительство отнесло магазины нижнего белья к второстепенным предприятиям и поэтому вынуждено было их закрыть, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

«Нам удалось увеличить количество участников до 200 розничных продавцов. Это означает, что премьер-министру отправили 200 трусиков», — сказала CNN Натали Паредес, владелица магазина Sylvette Lingerie в Лионе и одна из авторов проекта.

Отметим, что 3 апреля во Франции начал действовать общенациональный локдаун — третий раз с начала пандемии коронавируса. Правительство запретило удаляться от места проживания более чем на 10 километров. Выходить из дома можно только для прогулок на свежем воздухе и в магазин. С 19:00 действует ночной комендантский час. Минимум на три недели закрыли школы и детсады: в течение одной недели школьники будут учиться удаленно, а затем начнутся весенние каникулы. Студенты смогут посещать лекции не чаще одного раза в неделю.