Премʼєру Франції надсилають поштою жіночі трусики — це протест магазинів білизни проти локдауну

У Франції премʼєр-міністру Жану Кастексу поштою надсилають жіночі трусики — таким чином протестують власники магазинів спідньої білизни, які закриті через локдаун у країні. Про це повідомляє CNN.

Активісти діляться в інтернеті фотографіями спідньої білизни, яку вони надіслали Кастексу в конверті з листом, що пояснює їхнє невдоволення.