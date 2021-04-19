Сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу, когда соперник начал его бить

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму присудили победу на турнире по боксу в Грозном после того, как соперник начал его бить.
Видео с фрагментом поединка выложили в соцсетях, сообщает «Настоящее время».
Бой состоялся в начале апреля. На ринге Адам Кадыров выступал в черных трусах, а его противник Аслан Биттиров — в синих.
После того как Биттиров нанес несколько ударов в лицо Кадырову, рефери внезапно останавливает бой и начинает отсчитывать Биттирову, который ровно стоит на ногах, нокдаун. А секундант боксера быстро выбрасывает на ринг полотенце, признавая таким образом его поражение.
Решением судьи был удивлен и комментатор телеканала «Матч! Боец», на котором транслировался поединок. «Довольно непонятно, если честно», — сказал он в эфире.
На портале «Грозный-информ» написали, что сын Кадырова победил техническим нокаутом в одном из любительских поединков. «По словам зрителей, он не оставил [противнику] ни единого шанса». Среди зрителей турнира был и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- 20-летнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат в прошлом году назначили руководителем департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Другая дочь Кадырова, 21-летняя Айшат тоже стала высокопоставленным чиновником — ее чуть раньше назначили заместителем министра культуры Чечни.
- В июле 2020 года Госдепартамент США внес Кадырова, его жену и дочерей в санкционный список за грубые нарушения прав человека. А 10 декабря США и Великобритания добавили в список несколько организаций и лиц из окружения Кадырова.