Сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу, когда соперник начал его бить

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму присудили победу на турнире по боксу в Грозном после того, как соперник начал его бить.

Видео с фрагментом поединка выложили в соцсетях, сообщает «Настоящее время».

Бой состоялся в начале апреля. На ринге Адам Кадыров выступал в черных трусах, а его противник Аслан Биттиров — в синих.

После того как Биттиров нанес несколько ударов в лицо Кадырову, рефери внезапно останавливает бой и начинает отсчитывать Биттирову, который ровно стоит на ногах, нокдаун. А секундант боксера быстро выбрасывает на ринг полотенце, признавая таким образом его поражение.

Решением судьи был удивлен и комментатор телеканала «Матч! Боец», на котором транслировался поединок. «Довольно непонятно, если честно», — сказал он в эфире.