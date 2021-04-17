В России храм украсили фресками с «интернетзависимыми». На них черти со смартфонами и MacBook

В Тверской области России храм РПЦ Николаевского Малицкого монастыря украсили нетипичными фресками с изображением мучений душ в аду.

Издание Znak обратило внимание на пост в соцсети одного из пользователей, который выложил фото фресок.

Одна из них содержит изображение с подписью «Интернетзависимые». На нем черти со смартфонами и ноутбуком американской компании Apple, а также грешники в адском огне.

Издание «КП Тверь» уточняет, что храм расписывал румынский иконописец Руслан Гебя. Одна из прихожанок рассказала, что верующие и посетители реагируют на фрески положительно. Интернетом пользуются и сами сотрудники храма — они ведут страницу «Вконтакте».