У Росії храм прикрасили фресками з «інтернетзалежними». На них чорти зі смартфонами і MacBook

У Тверській області Росії храм РПЦ Миколаївського Малицького монастиря прикрасили незвичними фресками з зображенням муки душ у пеклі.

Видання Znak звернуло увагу на пост у соцмережі одного з користувачів, який виклав фото фресок.

Одне з зображень має підпис «Інтернетзалежні». На ньому чорти зі смартфонами і ноутбуком американської компанії Apple та грішники в пекельному вогні.

Видання «КП Тверь» уточнює, що храм розписував румунський іконописець Руслан Гебя. Одна з парафіянок розповіла, що віряни та відвідувачі реагують на фрески позитивно. Інтернетом користуються і самі працівники храму — вони ведуть сторінку «Вконтакте».