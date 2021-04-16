Трамп похудел, начал вести здоровый образ жизни, а без соцсетей и должности стал уравновешенным и веселым

Бывший президент США Дональд Трамп больше не использует автозагар, не ест конфеты и регулярно занимается гольфом. После выхода из Белого дома и бана в соцсетях он похудел, стал уравновешеннее и — впервые за четыре года — веселее. Об этом сообщают бывшие советники Трампа, которые убеждены, что здоровье и внешний вид их шефа значительно улучшились, и он может получить дополнительные баллы, если пойдет на выборы 2024 года, пишет Business Insider.

«Он похудел на 15 фунтов (около 6 кг) с тех пор, как покинул Белый дом. Секрет его успеха — это немного гольфа и большое количество комплиментов», — сказал один из бывших советников администрации Трампа.

Отмечается, что потеря веса для этого 74-летнего мужчины, который еще прошлым летом весил 110 кг, превышающие медицинский порог ожирения — большое достижение. Другие экс-советники говорят, что Трамп выглядит счастливее и даже постройнел. Они вспоминают, что будучи президентом, он всегда ел во время путешествий конфеты M&Mʼs.

По мнению республиканского актива, улучшение здоровья экс-президента — признак того, что он продолжает думать над выдвижением своей кандидатуры на выборах 2024 года. По данным одного из стратегов партии, Трамп может получить «дополнительные 10—15% шансов баллотироваться, если похудеет на 20 фунтов (около 9 кг)».

Годами Трамп хранил информацию о состоянии своего здоровья в секрете, и даже заключение врача во время кампании 2016 года о прекрасной физической форме было записано с его слов.

Несмотря на подозрения в не очень хорошем здоровье из-за ряда инцидентов, свидетелями которых стало много журналистов, Трамп повторял, что чувствует себя прекрасно, и атаковал своих политических оппонентов, приписывая им различные болезни. В частности он говорил о плохом здоровье Хиллари Клинтон еще в 2016 году, а на последних выборах намекал на расстройство психики у Джо Байдена.

При этом Трамп игнорировал опасность пандемии коронавируса, что привело к вспышке болезни в Белом доме и заражению самого Трампа.

Советники экс-президента также отметили, что выход из соцсетей, где его заблокировали из-за призывов к насилию, положительно повлиял на его психическое здоровье. В частности, он стал спокойнее, меньше сердится и пребывает в хорошем настроении, чего почти не замечали во время его службы в Белом доме.