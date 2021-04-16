Трамп похудел, начал вести здоровый образ жизни, а без соцсетей и должности стал уравновешенным и веселым

Бывший президент США Дональд Трамп больше не использует автозагар, не ест конфеты и регулярно занимается гольфом. После выхода из Белого дома и бана в соцсетях он похудел, стал уравновешеннее и — впервые за четыре года — веселее. Об этом сообщают бывшие советники Трампа, которые убеждены, что здоровье и внешний вид их шефа значительно улучшились, и он может получить дополнительные баллы, если пойдет на выборы 2024 года, пишет Business Insider.
«Он похудел на 15 фунтов (около 6 кг) с тех пор, как покинул Белый дом. Секрет его успеха — это немного гольфа и большое количество комплиментов», — сказал один из бывших советников администрации Трампа.
Отмечается, что потеря веса для этого 74-летнего мужчины, который еще прошлым летом весил 110 кг, превышающие медицинский порог ожирения — большое достижение. Другие экс-советники говорят, что Трамп выглядит счастливее и даже постройнел. Они вспоминают, что будучи президентом, он всегда ел во время путешествий конфеты M&Mʼs.
По мнению республиканского актива, улучшение здоровья экс-президента — признак того, что он продолжает думать над выдвижением своей кандидатуры на выборах 2024 года. По данным одного из стратегов партии, Трамп может получить «дополнительные 10—15% шансов баллотироваться, если похудеет на 20 фунтов (около 9 кг)».
Годами Трамп хранил информацию о состоянии своего здоровья в секрете, и даже заключение врача во время кампании 2016 года о прекрасной физической форме было записано с его слов.
Несмотря на подозрения в не очень хорошем здоровье из-за ряда инцидентов, свидетелями которых стало много журналистов, Трамп повторял, что чувствует себя прекрасно, и атаковал своих политических оппонентов, приписывая им различные болезни. В частности он говорил о плохом здоровье Хиллари Клинтон еще в 2016 году, а на последних выборах намекал на расстройство психики у Джо Байдена.
При этом Трамп игнорировал опасность пандемии коронавируса, что привело к вспышке болезни в Белом доме и заражению самого Трампа.
Советники экс-президента также отметили, что выход из соцсетей, где его заблокировали из-за призывов к насилию, положительно повлиял на его психическое здоровье. В частности, он стал спокойнее, меньше сердится и пребывает в хорошем настроении, чего почти не замечали во время его службы в Белом доме.
- Трамп и первая леди вакцинировались от коронавируса еще в январе, и никогда не говорили об этом публично. Дочь экс-президента — Иванка — сделала прививку на общих основаниях уже в апреле. Это разочаровало некоторых ее подписчиков в соцсетях.
- Трамп хочет вернуться в интернет и даже имеет планы по разработке собственной платформы. Однако пока точно известно, что он ни за что не вернется к Twitter — даже если там попросят.
- Трамп решил создать свою соцсеть после того, как его заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram за «подстрекательство к насилию», что спровоцировало штурм Капитолия в январе. Беспорядки привели к гибели пяти человек. Согласно отчету полиции перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия заранее, однако не смогли обеспечить его защиту.
- В отчете американских спецслужб относительно вмешательства в выборы президента в 2020 году подчеркивается еще один факт — подрыв демократии в США осуществляется из-за рубежа. Но главным откровением стала информация о том, что сторонники Дональда Трампа вторые выборы подряд использовали дезинформацию, разработанную спецслужбами России.
- Большинство избирателей Трампа отказываются вакцинироваться от коронавируса, а сам бывший президент не присоединился к рекламе прививки вместе с четырьмя другими экс-лидерами США. С начала пандемии президент США был осведомлен об опасностях коронавируса, однако публично умалял риски и говорил, что инфекция не страшна.
- Трамп рискует попасть за решетку — но вовсе не из-за своей роли в штурме Капитолия 6 января. Сейчас бывший президент сталкивается с расследованием прокуратуры Нью-Йорка, которая подозревает, что он манипулировал оценкой своего состояния для получения кредитов и ухода от налогов, что является тяжким преступлением.