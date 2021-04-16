Трамп схуднув, почав вести здоровий спосіб життя, а без соцмереж і посади став врівноваженим і веселим

Колишній президент США Дональд Трамп більше не користується автозасмагою, не їсть цукерки та регулярно займається гольфом. Після виходу з Білого дому та бану в соцмережах він схуднув, став врівноваженішим і — вперше за чотири роки — веселим. Про це повідомляють колишні радники Трампа, які переконані, що здоров’я та зовнішній вигляд їхнього шефа значно покращились, і він може отримати додаткові бали, якщо піде на вибори 2024 року, пише Business Insider.
«Він схуднув на 15 фунтів (близько 6 кг) з того часу, як покинув Білий дім. Секрет його успіху — це трохи гольфу та велика кількість компліментів», — сказав один з колишніх радників адміністрації Трампа.
Зазначається, що втрата ваги для цього 74-річного чоловіка, який ще минулого літа важив 110 кг, що більше за медичний поріг ожиріння — велике досягнення. Інші ексрадники кажуть, що Трамп виглядає щасливішим і навіть струнким. Вони згадують, що будучи президентом, він завжди їв під час подорожей цукерки M&M’s.
На думку республіканського активу, покращення здоров’я експрезидента — ознака того, що він продовжує думати над висуванням своєї кандидатури на виборах 2024 року. За даними одного зі стратегів партії, Трамп матиме «додаткові 10—15% шансів балотуватися, якщо схудне на 20 фунтів (близько 9 кг)».
Роками Трамп зберігав інформацію про стан свого здоров’я в секреті, і навіть висновок лікаря під час кампанії 2016 року про чудову фізичну форму був записаний з його слів.
Попри підозри про не дуже добре здоров’я через низку інцидентів, свідками яких стало багато журналістів, Трамп повторював, що почувається чудово, і атакував своїх політичних опонентів, приписуючи їм різні хвороби. Зокрема він казав про погане здоров’я Гілларі Клінтон ще в 2016 році, а на останніх виборах натякав на розлади психіки у Джо Байдена.
При цьому Трамп нехтував небезпекою пандемії коронавірусу, що призвело до спалаху хвороби в Білому домі та зараження самого Трампа.
Радники експрезидента також зазначили, що вихід із соцмереж, де його заблокували через заклики до насильства, добре вплинув на психічне здоров’я. Зокрема, він став спокійнішим, менше гнівається й перебуває в доброму гуморі, чого майже не помічали під час його служби в Білому домі.
- Трамп і перша леді вакцинувалися від коронавірусу ще в січні, і ніколи не говорили про це публічно. Дочка експрезидента — Іванка — зробила щеплення на загальних підставах уже в квітні. Це розчарувало деяких її підписників у соцмережах.
- Трамп хоче повернутися в інтернет і навіть має плани щодо розробки власної платформи. Однак наразі точно відомо, що він нізащо не повернеться до Twitter — навіть якщо там попросять.
- Трамп вирішив створити свою соцмережу після того, як його заблокували в Twitter, Facebook і Instagram за «підбурювання до насильства», що спровокувало штурм Капітолія в січні. Заворушення призвели до загибелі п’яти осіб. Згідно зі звітом поліції перед Конгресом США, правоохоронці знали про підготовку до штурму Капітолія заздалегідь, проте не змогли забезпечити його захист.
- У звіті американських спецслужб стосовно втручання у вибори президента в 2020 році підкреслюється ще один факт — підрив демократії в США здійснюється з-за кордону. Але головним одкровенням стала інформація про те, що прихильники Дональда Трампа другі вибори поспіль використовували дезінформацію, розроблену спецслужбами Росії.
- Більшість виборців Трампа відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, а сам колишній президент не долучився до реклами щеплення разом із чотирма іншими екслідерами США. З початку пандемії президент США був обізнаний щодо небезпек коронавірусу, проте публічно применшував ризики та говорив, що інфекція не страшна.
- Трамп ризикує потрапити за ґрати — але зовсім не через свою роль у штурмі Капітолія 6 січня. Наразі колишній президент стикається з розслідуванням прокуратури Нью-Йорку, яка підозрює, що він маніпулював оцінкою своїх статків для отримання кредитів та уникнення податків, що є тяжким злочином.