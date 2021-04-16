Трамп схуднув, почав вести здоровий спосіб життя, а без соцмереж і посади став врівноваженим і веселим

Колишній президент США Дональд Трамп більше не користується автозасмагою, не їсть цукерки та регулярно займається гольфом. Після виходу з Білого дому та бану в соцмережах він схуднув, став врівноваженішим і — вперше за чотири роки — веселим. Про це повідомляють колишні радники Трампа, які переконані, що здоров’я та зовнішній вигляд їхнього шефа значно покращились, і він може отримати додаткові бали, якщо піде на вибори 2024 року, пише Business Insider.

«Він схуднув на 15 фунтів (близько 6 кг) з того часу, як покинув Білий дім. Секрет його успіху — це трохи гольфу та велика кількість компліментів», — сказав один з колишніх радників адміністрації Трампа.

Зазначається, що втрата ваги для цього 74-річного чоловіка, який ще минулого літа важив 110 кг, що більше за медичний поріг ожиріння — велике досягнення. Інші ексрадники кажуть, що Трамп виглядає щасливішим і навіть струнким. Вони згадують, що будучи президентом, він завжди їв під час подорожей цукерки M&M’s.

На думку республіканського активу, покращення здоров’я експрезидента — ознака того, що він продовжує думати над висуванням своєї кандидатури на виборах 2024 року. За даними одного зі стратегів партії, Трамп матиме «додаткові 10—15% шансів балотуватися, якщо схудне на 20 фунтів (близько 9 кг)».

Роками Трамп зберігав інформацію про стан свого здоров’я в секреті, і навіть висновок лікаря під час кампанії 2016 року про чудову фізичну форму був записаний з його слів.

Попри підозри про не дуже добре здоров’я через низку інцидентів, свідками яких стало багато журналістів, Трамп повторював, що почувається чудово, і атакував своїх політичних опонентів, приписуючи їм різні хвороби. Зокрема він казав про погане здоров’я Гілларі Клінтон ще в 2016 році, а на останніх виборах натякав на розлади психіки у Джо Байдена.

При цьому Трамп нехтував небезпекою пандемії коронавірусу, що призвело до спалаху хвороби в Білому домі та зараження самого Трампа.

Радники експрезидента також зазначили, що вихід із соцмереж, де його заблокували через заклики до насильства, добре вплинув на психічне здоров’я. Зокрема, він став спокійнішим, менше гнівається й перебуває в доброму гуморі, чого майже не помічали під час його служби в Білому домі.