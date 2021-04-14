Лукашенко поздравил Алиева с успехом в Нагорном Карабахе — несмотря на военный союз Беларуси и Армении

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с успешней операцией в Нагорном Карабахе, в результате которой часть территорий региона оказалась под контролем Баку.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
«Азербайджан сделал большой шаг в достижении своей национальной мечты», — сказал Лукашенко на встрече с Алиевым в Баку. По его словам, Азербайджану предстоит еще много «тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях».
Стоит отметить, что Армения вместе с Беларусью являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, следовательно, военными союзниками. Осенью 2020 года, во время возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, президент России Владимир Путин объяснил, почему ОДКБ не вмешивалась в конфликт. По его словам, поскольку Армения не признала независимость Нагорного Карабаха, то, согласно международному праву, он принадлежит Азербайджану.
- Война в Нагорном Карабахе продолжалась с 27 сентября 2020 года до 10 ноября. Закончилась тем, что стороны (Армения и Азербайджан) при посредничестве России подписали соглашение о прекращении войны. Согласно ему, Армения вернула Азербайджану территории вокруг Нагорного Карабаха, которые находились под ее контролем после войны 1991—1994 годов. Теперь в регионе присутствуют российские военные, которых там называют миротворцами, хотя они воевали на Донбассе и в Сирии. Армянские военные и мирное население оттуда выехали.
- По официальным данным сторон, потери только военных в каждой стране оцениваются в более 2,5 тысячи убитыми.