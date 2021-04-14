Лукашенко поздравил Алиева с успехом в Нагорном Карабахе — несмотря на военный союз Беларуси и Армении

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с успешней операцией в Нагорном Карабахе, в результате которой часть территорий региона оказалась под контролем Баку.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

«Азербайджан сделал большой шаг в достижении своей национальной мечты», — сказал Лукашенко на встрече с Алиевым в Баку. По его словам, Азербайджану предстоит еще много «тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях».

Стоит отметить, что Армения вместе с Беларусью являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, следовательно, военными союзниками. Осенью 2020 года, во время возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, президент России Владимир Путин объяснил, почему ОДКБ не вмешивалась в конфликт. По его словам, поскольку Армения не признала независимость Нагорного Карабаха, то, согласно международному праву, он принадлежит Азербайджану.