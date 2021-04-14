Лукашенко привітав Алієва з успіхом у Нагірному Карабаху — попри військовий союз Білорусі та Вірменії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з успішнішою операцією в Нагірному Карабаху, унаслідок якої частина територій регіону опинилася під контролем Баку.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

«Азербайджан зробив великий крок у досягненні своєї національної мрії», — сказав Лукашенко на зустрічі з Алієвим в Баку. За його словами, Азербайджану доведеться зробити ще багато «важкої роботи, мирної роботи з відновлення життя на повернутих територіях».

Варто зазначити, що Вірменія разом з Білоруссю є членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), а отже — військовими союзниками. Восени 2020 року, під час відновлення бойових дій в Нагірному Карабаху, президент Росії Володимир Путін пояснив, чому ОДКБ не втручалася в конфлікт. За його словами, Вірменія не визнала незалежність Нагірного Карабаху, тому, згідно з міжнародним правом, він належить Азербайджану.