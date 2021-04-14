Лукашенко привітав Алієва з успіхом у Нагірному Карабаху — попри військовий союз Білорусі та Вірменії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з успішнішою операцією в Нагірному Карабаху, унаслідок якої частина територій регіону опинилася під контролем Баку.
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.
«Азербайджан зробив великий крок у досягненні своєї національної мрії», — сказав Лукашенко на зустрічі з Алієвим в Баку. За його словами, Азербайджану доведеться зробити ще багато «важкої роботи, мирної роботи з відновлення життя на повернутих територіях».
Варто зазначити, що Вірменія разом з Білоруссю є членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), а отже — військовими союзниками. Восени 2020 року, під час відновлення бойових дій в Нагірному Карабаху, президент Росії Володимир Путін пояснив, чому ОДКБ не втручалася в конфлікт. За його словами, Вірменія не визнала незалежність Нагірного Карабаху, тому, згідно з міжнародним правом, він належить Азербайджану.
- Війна у Нагірному Карабаху тривала з 27 вересня до 10 листопада 2020 року. Закінчилась тим, що сторони (Азербайджан і Вірменія) за посередництва Росії підписали угоду про припинення війни. Згідно з нею, Вірменія повернула Азербайджану території навколо Нагірного Карабаху, які були під її контролем після війни 1991—1994 років. Тепер у регіоні присутні російські військові, яких там називають миротворцями, хоча вони воювали на Донбасі та в Сирії. Вірменські військові та мирне населення звідти виїхали.
- За офіційними даними сторін, втрати тільки військових у кожній країні оцінюють у понад 2,5 тисячі вбитими.