В Нидерландах в сети супермаркетов закончился сыр — хакеры атаковали логистическую фирму

В Нидерландах в крупнейшей сети супермаркетов Albert Heijn и других магазинах из-за хакерской атаки возникла нехватка некоторых продуктов и закончился сыр. Об этом сообщает Bleeping Computer.
Bakker Logistiek — крупнейший поставщик в Нидерландах, который занимается хранением и перевозками продуктов. Компания пострадала от хакерской атаки. Вредоносная программа зашифровала устройства ее сети и не давала доступ к данным, пока хакеры не получат определенную сумму денег.
Директор Bakker Тун Верховен рассказал, что из-за атаки фирма не могла получать заказы от клиентов и планировать доставку, также было невозможно определить местоположение тех или иных продуктов на огромных складах. Этот сбой привел к нехватке некоторых продуктов питания, особенно сыра.
Дефицит побудил Albert Heijn разместить на своем сайте сообщение, предупреждающее покупателей об ограниченной доступности фасованного сыра.
Позже Bakker Logistiek объявила, что устранила проблему, но не уточнила, заплатила ли злоумышленникам. В ближайшие дни поставщик обещает снова заполнить сырные полки супермаркетов страны.
- В Германии суд разрешил женщине говорить о неприятном запахе из магазина сыра, но запретил клеить тематические наклейки.
- Ученые научились автоматически определять зрелость сыра с дырочками.