В Нидерландах в сети супермаркетов закончился сыр — хакеры атаковали логистическую фирму

В Нидерландах в крупнейшей сети супермаркетов Albert Heijn и других магазинах из-за хакерской атаки возникла нехватка некоторых продуктов и закончился сыр. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Bakker Logistiek — крупнейший поставщик в Нидерландах, который занимается хранением и перевозками продуктов. Компания пострадала от хакерской атаки. Вредоносная программа зашифровала устройства ее сети и не давала доступ к данным, пока хакеры не получат определенную сумму денег.

Директор Bakker Тун Верховен рассказал, что из-за атаки фирма не могла получать заказы от клиентов и планировать доставку, также было невозможно определить местоположение тех или иных продуктов на огромных складах. Этот сбой привел к нехватке некоторых продуктов питания, особенно сыра.

Дефицит побудил Albert Heijn разместить на своем сайте сообщение, предупреждающее покупателей об ограниченной доступности фасованного сыра.