У Нідерландах у мережі супермаркетів закінчився сир — хакери атакували логістичну фірму

У Нідерландах у найбільшій мережі супермаркетів Albert Heijn і деяких інших магазинах через хакерську атаку виникла нестача деяких продуктів і закінчився сир. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Bakker Logistiek — найбільший постачальник в Нідерландах, який займається зберіганням і перевезеннями продуктів. Компанія постраждала від хакерської атаки. Шкідлива програма зашифрувала пристрої її мережі та не давала доступ до даних, поки хакери не отримають певну суму грошей.

Директор Bakker Тун Верховен розповів, що через атаки фірма не могла отримувати замовлення від клієнтів і планувати доставку, також було неможливо визначити місце розташування тих чи інших продуктів на величезних складах. Цей збій призвів до браку деяких продуктів харчування, особливо сиру.

Дефіцит спонукав Albert Heijn розмістити на своєму сайті повідомлення, яке попереджає покупців про обмежену доступність фасованого сиру.