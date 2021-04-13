В Латвии русский военный атташе показывал средние пальцы соседям, которые жаловались на его шумную вечеринку

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест из-за поведения военного атташе посольства России Руслана Ушакова. Накануне в Риге в одном из частных домов он устроил вечеринку, а на замечания соседей начал показывать им неприличные жесты.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии, а детали рассказывает издание Delfi.

Инцидент произошел в конце марта в разгар локдауна, действующего на территории Латвии. Отмечается, что вечеринка прошла с явным нарушением карантина — на ней было примерно 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами.

Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым полицейские уехали, не приняв никаких действий. Сам военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты — два средних пальца.

В России этот инцидент пока не прокомментировали.