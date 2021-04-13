У Латвії російський військовий аташе показував середні пальці сусідам, які скаржились на його шумну вечірку

Міністерство закордонних справ Латвії виразило протест через поведінку військового аташе посольства Росії Руслана Ушакова. Напередодні у Ризі в одному з приватних будинків він влаштував вечірку, а на зауваження сусідів почав показувати їм непристойні жести.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії, а деталі розповідає видання Delfi.

Інцидент стався наприкінці березня в розпал локдауна, який діє на території Латвії. Зазначається, що вечірка пройшла з явним порушенням карантину — на ній було приблизно 10 осіб, які згодом розʼїхалися на машинах з дипломатичними номерами.

Незадоволені гучною музикою сусіди викликали поліцію, проте після короткої розмови з Ушаковим поліцейські поїхали, не вживши жодних дій. Сам військовий аташе після цього почав показувати сусідам непристойні жести — два середніх пальця.

У Росії цей інцидент поки не прокоментували.