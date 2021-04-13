Facebook удалила страницу французского города Бич, посчитав его название ругательством

Социальная сеть Facebook удалила страницу французского города Бич (Bitche), посчитав его название ругательством.

Об этом пишет Politico.

Восприняв название как нецензурное слово, социальная сеть не опубликовала страницу мэрии. Из-за этого властям пришлось создать новую странницу с названием «Мэрия 57230». При этом сама соцсеть не объяснила причину такого решения.

«Я пыталась связаться с Facebook всеми возможными способами, через разные формы, но ничего не смогла сделать», — заявила глава муниципалитета Валери Дегуа, добавив, что у нее «уже были проблемы, когда она впервые создала страницу».

Издание обращает внимание, что другие муниципалитеты в регионе Pays de Bitche решили не рисковать и переименовали свои страницы в Facebook. Так, в поселке Рорбах-ле-Бич объяснили, что всегда гордились своим населенным пунктом, но «очевидно, что Facebook охотится на это слово, и понятно почему».