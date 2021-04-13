Facebook заблокувала сторінку французького міста Біч, вважаючи його назву лайкою

Соціальна мережа Facebook заблокувала сторінку французького міста Біч (Bitche), вважаючи його назву лайкою.

Про це пише Politico.

Сприйнявши назву як нецензурне слово, соціальна мережа не опублікувала сторінку мерії. Через це владі довелося створити нову сторінку з назвою «Мерія 57230». При цьому сама соцмережа не пояснила причину такого рішення.

«Я намагалася звʼязатися з Facebook усіма можливими способами, через різні форми, але нічого не змогла зробити», — заявила глава муніципалітету Валері Дегуа, додавши, що у неї «вже були проблеми, коли вона вперше створила сторінку».

Видання звертає увагу, що інші муніципалітети в регіоні Pays de Bitche вирішили не ризикувати та перейменували свої сторінки у Facebook. Так, у селищі Рорбах-ле-Біч пояснили, що завжди пишалися своїм населеним пунктом, але «очевидно, що Facebook полює на це слово, і зрозуміло чому».