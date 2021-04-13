«Открой задницу». Владельцы Tesla нашли странную команду для голосового помощника

Голосовой помощник в электрокарах Tesla реагирует на странные команды. Командой Open butthole («Открой задницу») помощник открывает бардачок, порт для зарядки или багажник.

Как пишет Gizmodo, первым о странной команде сообщил пользователь Twitter под ником @tesla_master, чем запустил своеобразный флешмоб.

Судя по видеозаписям, команда работает почти на всех моделях — Model S, Model 3 и Model Х.

При этом помощник принимает и обратные команды. Фразой Close butthole («Закрой задницу») порт, багажник и бардачок закрываются. Кроме этого, помощник выполняет вышеуказанные команды на разных языках.