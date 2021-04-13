«Відкрий дупу». Власники Tesla знайшли дивну команду для голосового помічника

Голосовий помічник в електрокарах Tesla реагує на дивні команди. Командою Open butthole («Відкрий дупу») помічник відкриває бардачок, порт для зарядки або багажник.

Як пише Gizmodo, першим про дивну команду повідомив користувач Twitter під ніком @tesla_master, чим запустив своєрідний флешмоб.

Судячи з відеозаписів, команда працює майже на всіх моделях — Model S, Model 3 і Model Х.

При цьому помічник приймає і зворотні команди. Фразою Close butthole («Закрий дупу») порт, багажник і бардачок закриваються. Крім цього, помічник виконує вищевказані команди різними мовами.