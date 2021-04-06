Дональд Трамп призвал бойкотировать компанию Coca-Cola за «культуру отмены». А потом пил ее напиток у себя в офисе

На днях бывший президент США Дональд Трамп призвал к бойкоту ряда американских компаний, практикующих «культуру отмены» — разрыв деловых связей с лицами, сделавших дискриминационные заявления или подозреваемых в недостойных поступках. В частности он предложил отказаться от продукции Coca-Cola, и через два дня появился на фотографии вместе с открытой бутылкой ее напитка.

Фотографию с Трампом в его офисе в имении Мар-а-Лаго опубликовал в Twitter его бывший советник Стивен Миллер. В тот же день, 5 апреля, журналист Huffington Post Шириш Дате увидел на фотографии открытую стеклянную бутылку Coca-Cola, выглядывающую из-за телефона.

«Кажется, бойкот Coca-Cola официально еще не начался в Мар-а-Лаго. Или его не следовало воспринимать буквально», — написал Дате.

Перед этим бывшая советница Трампа по вопросам права опубликовала в Twitter призыв экс-президента бойкотировать компании, практикующие «культуру отмены».

«Годами радикальные левые демократы играли в грязную игру, бойкотируя продукты за любые действия или заявления компании, которые в той или иной степени их обидели. Теперь они забавляются с воуковской культурой отмены и нашими священными выборами. Наконец пришло время для республиканцев ударить в ответ», — говорится в заявлении.

Трамп призвал бойкотировать Главную лигу бейсбола, производителя напитков Coca-Cola, авиакомпанию Delta Airlines, банковский холдинг JPMorgan Chase, конгломерат СМИ ViacomCBS, финансовую корпорацию Citigroup, производителя сетевого оборудования Cisco, логистическую компанию UPS и фармацевтическую Merck.

«Они сфальсифицировали и украли наши президентские выборы 2020 года, которые мы уверенно выиграли, а затем, в завершение, начали бойкотировать и запугивать компании для их покорения», — отметил экс-президент, повторяя теорию заговора о фальсификации выборов, которые выиграл Джо Байден и обвиняя в этом указанные компании.

В конце своего заявления Трамп поздравил всех с пасхой и предупредил, что американцы никогда не станут «социалистической нацией».