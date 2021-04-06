Дональд Трамп закликав бойкотувати компанію Coca-Cola за «культуру скасування». А потім пив її напій у себе в офісі

Днями колишній президент США Дональд Трамп закликав до бойкоту низку американських компаній, що практикують «культуру скасування» — розрив ділових зв’язків з особами, що зробили дискримінаційні заяви чи підозрюються у негідних вчинках. Зокрема він запропонував відмовитися від продукції Coca-Cola, і через два дні з’явився на світлині разом із відкритою пляшкою її напою.

Фотографію з Трампом в його офісі у маєтку Мар-а-Лаго опублікував у Twitter його колишній радник Стівен Міллер. Того ж дня, 5 квітня, журналіст Huffington Post Шириш Дате побачив на світлині відкриту скляну пляшку Coca-Cola, що виглядає з-за телефону.

«Здається, бойкот Coca-Cola офіційно ще не почався в Мар-а-Лаго. Або його слід було сприймати не буквально», — написав Дате.

Напередодні колишня радниця Трампа з питань права опублікувала у Twitter заклик експрезидента бойкотувати компанії, що практикують «культуру скасування».

«Роками радикальні ліві демократи грали в брудну гру, бойкотуючи продукти за будь-які дії чи заяви компанії, які в той чи інший спосіб їх образили. Тепер вони забавляються з воуківською культурою скасування і нашими священними виборами. Нарешті настав час для республіканців вдарити у відповідь», — йдеться в заяві.

Трамп закликав бойкотувати Головну лігу бейсболу, виробника напоїв Coca-Cola, авіакомпанію Delta Airlines, банківський холдинг JPMorgan Chase, конгломерат ЗМІ ViacomCBS, фінансову корпорацію Citigroup, виробника мережевого обладнання Cisco, логістичну компанію UPS і фармацевтичну Merck.

«Вони сфальсифікували та вкрали наші президентські вибори 2020 року, які ми впевнено виграли, а потім, на завершення, почали бойкотувати й залякувати компанії для їхнього підкорення», — зазначив експрезидент, повторюючи теорію змови про фальсифікацію виборів, які виграв Джо Байден і звинувачуючи в цьому зазначені компанії.

У кінці своєї заяви Трамп привітав усіх із великоднем і попередив, що американці ніколи не стануть «соціалістичною нацією».