Двоє людей пробили екскаватором Велику китайську стіну — хотіли скоротити шлях

Пекельце

У Китаї затримали двох людей, які, ймовірно, пошкодили екскаватором Велику китайську стіну.

Про це пише CCN.

Влада округу Юйюй заявила, що їй повідомили про щілину в стіні у місті Янцяньхе.

Поліція почала розслідування й встановила, що 38-річний чоловік і 55-річна жінка користалися екскаватором, аби пробити стіну і скоротити шлях для проходу. Це завдало «необоротної» шкоди цілісності та безпеці частини стіни.

Ця територія — 32-а Велика стіна — одна з уцілілих повних стін і сторожових веж часів династії Мін (1368–1644). У 1987 році Велику китайську стіну включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.