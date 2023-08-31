У Китаї молодятам пропонують гроші, якщо нареченій менше 25 років

У повіті Чаншань молодим парам пропонують «винагороду» за укладання шлюбу — $138. Але є умова — наречена має бути віком до 25 років.

Про це пише Sky News.

Торік кількість шлюбів у Китаї рекордно впала, заразом знизилася народжуваність, тому влада намагається змінити цю тенденцію «винагородами» за шлюб і субсидіями на догляд за дітьми.

Багато жінок у Китаї не хочуть мати більше дітей або взагалі мати їх через високі витрати на догляд за ними й вплив на карʼєру. До того ж у країні досі існує гендерна дискримінація та стереотипи щодо жінок, які доглядають за дітьми.

Водночас партія не схвалює позашлюбне народження дітей, тому зменшення кількості шлюбів прямо впливає на народжуваність у Китаї.