У Парижі чоловік стрибнув з парашутом з Ейфелевої вежі

Пекельце

AFP

У Парижі чоловіка затримали після стрибка з парашутом з Ейфелевої вежі. Щодо нього порушили кримінальну справу.

Про це пише The Guardian.

Досвідчений альпініст підійшов до вежі 17 серпня після 5 ранку за місцевим часом, задовго до її офіційного відкриття. У компанії Sete, що управляє Ейфелевою вежею, заявили, що охоронці швидко побачили чоловіка, але він зумів піднятися на верхівку з парашутом у рюкзаку.

AFP

Парашутист стрибнув з вежі заввишки 330 метрів і приземлився неподалік, де його одразу заарештувала поліція.

«Такі безвідповідальні дії піддають небезпеці людей, які працюють на вежі або [перебувають] під нею», — заявили у компанії Sete.

Через цей інцидент відкриття Ейфелевої вежі для публіки ненадовго відклали. Зазвичай памʼятка відкривається о 9 ранку.