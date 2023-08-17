У Парижі чоловік стрибнув з парашутом з Ейфелевої вежі

У Парижі чоловіка затримали після стрибка з парашутом з Ейфелевої вежі. Щодо нього порушили кримінальну справу.
Про це пише The Guardian.
Досвідчений альпініст підійшов до вежі 17 серпня після 5 ранку за місцевим часом, задовго до її офіційного відкриття. У компанії Sete, що управляє Ейфелевою вежею, заявили, що охоронці швидко побачили чоловіка, але він зумів піднятися на верхівку з парашутом у рюкзаку.
Парашутист стрибнув з вежі заввишки 330 метрів і приземлився неподалік, де його одразу заарештувала поліція.
«Такі безвідповідальні дії піддають небезпеці людей, які працюють на вежі або [перебувають] під нею», — заявили у компанії Sete.
Через цей інцидент відкриття Ейфелевої вежі для публіки ненадовго відклали. Зазвичай памʼятка відкривається о 9 ранку.
- 15 серпня на Ейфелевій вежі знайшли сплячими двох американських туристів, які застрягли і заночували там. Вони зайшли на вежу напередодні ввечері і перестрибнули барʼєри безпеки, спускаючись униз.