У Парижі знайшли двох пʼяних американських туристів, які застрягли і заночували на Ейфелевій вежі

У Парижі знайшли сплячими двох американських туристів, які застрягли і заночували в Ейфелевій вежі. Про це повідомляє BBC.

Чоловіків рано-вранці 14 серпня знайшли охоронці. Туристи заплатили за те, щоб піднятися на вежу близько 22:40 13 серпня і перестрибнули барʼєри безпеки, спускаючись униз.

Їх знайшли у частині вежі, зазвичай закритій для публіки, між другим та третім рівнями. Чоловіки «схоже, застрягли через те, що були пʼяні». Аби їх врятувати, відправили спеціальний пожежно-рятувальний загін. Через цю ситуацію вежу відчинили для відвідувачів пізніше.