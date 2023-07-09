Ресторан у Китаї пропонує відвідувачам зʼїсти 108 пельменів і не платити за них. Китайська влада побачила в цьому порушення закону

Пекельце

Hyoung Chang / Contributor

Ресторан у Китаї оголосив конкурс: якнайшвидше зʼїж 108 пельменів і не плати за них. На це відреагувала місцева влада — почала перевірку, чи не порушує заклад Закон про боротьбу з харчовими відходами.

Про це пише CNN.

Китайський заклад рекламував пропозицію в соціальних мережах, щоб привабити відвідувачів, але її також побачила Державна адміністрація з регулювання ринку — у Китаї з 2021 року діє закон про заборону марнування їжі. До цього китайський уряд гостро критикував блогерів, які робили контент на основі того, як вони їдять.

Якщо доведуть, що ресторан порушив закон, тобто «спонукав або вводив в оману клієнтів, щоб вони робили надмірні замовлення і щоб спричинити явне марнотратство», його оштрафують на $1 400.

Для радіо- і телевізійних станцій, інтернет-провайдерів, через чиї платформи рекламувалося «переїдання», штраф сягає $14 тисяч.

Тим часом деякі китайці критикують владу за надмірність у питаннях контролю, мовляв, було б доцільніше контролювати якість продуктів, а не те, як люди їх споживають.