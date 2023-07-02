У Мексиці мер одружився з рептилією. Каже, що вони кохають одне одного

Пекельце

Мер одного з міст Мексики Віктор Г’юго Соса одружився з рептилією-кайманом на імʼя Алісія Адріана, відтворюючи ритуал предків.

Про це пише Sky News.

Тварину в містечку Сан-Педро-Уамелула традиційно називають «дівчиною-принцесою». Чоловік сказав, що він кохає її і бере до шлюбу.

Шлюб між чоловіком і кайманом має відбуватися там раз на 230 років — на честь миру між корінними групами чонталь і хуаве. Мер, який представляє короля-чонталя, одружується з рептилією, яка символізує «дівчину-принцесу» хуаве.

Тварину одягли в білу сукню нареченої, фату та інші весільні прикраси.