У Мексиці мер одружився з рептилією. Каже, що вони кохають одне одного
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Мер одного з міст Мексики Віктор Г’юго Соса одружився з рептилією-кайманом на імʼя Алісія Адріана, відтворюючи ритуал предків.
Про це пише Sky News.
Тварину в містечку Сан-Педро-Уамелула традиційно називають «дівчиною-принцесою». Чоловік сказав, що він кохає її і бере до шлюбу.
Шлюб між чоловіком і кайманом має відбуватися там раз на 230 років — на честь миру між корінними групами чонталь і хуаве. Мер, який представляє короля-чонталя, одружується з рептилією, яка символізує «дівчину-принцесу» хуаве.
Тварину одягли в білу сукню нареченої, фату та інші весільні прикраси.