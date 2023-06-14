У Кенії збирачі чаю ламають роботів, які їх заміняють

У Кенії збирачі чаю знищують машини, які привезли їм на заміну. Про це повідомляє Semafor Africa.

За останній рік на кількох плантаціях згоріли щонайменше 10 машин для збору чаю. У травні знищили девʼять машин, що належать Ekaterra — це виробник чаю Lipton. Кенійська асоціація виробників чаю (KTGA) оцінила вартість пошкодженого обладнання в $1,2 мільйона.

Агропромислові компанії, аби зменшити витрати, покладаються на автоматизацію. Деякі машини можуть замінити 100 робітників. Одна машина може знизити вартість збору чаю до 3 центів за кілограм з 11 центів за кілограм у разі ручного збирання.

У березні робоча група місцевого уряду рекомендувала чайним компаніям у регіоні Керичо зробити так, аби співвідношення механізованого збору чаю та ручного збору було 60:40.

Колишній генеральний директор Кенійської асоціації виробників чаю Ніколас Кіруї повідомив, що за останнє десятиліття тільки в окрузі Керичо через механізацію втратили 30 тисяч робочих місць.

У 2021 році Кенія експортувала чаю на суму 1,2 мільярда доларів, що зробило її третім за величиною експортером чаю у світі після Китаю та Шрі-Ланки.

У Кенії найвищий у Східній Африці рівень безробіття. Аналітики частково це повʼязують з автоматизацією галузей, включаючи банківську справу та страхування. Близько 13,9% кенійців працездатного віку (старше 16 років) були без роботи в останньому кварталі 2022 року.