В Індії чиновник осушив водосховище, щоб знайти свій мобільний телефон

В Індії чиновник наказав осушити водосховище, щоб знайти свій мобільний телефон. Зі штучного озера викачали близько двох мільйонів літрів води.

Про це пише BBC.

Індійський посадовець Раджеш Вішвас впустив свій смартфон Samsung вартістю майже $1 200 у водойму, коли робив селфі. Інцидент стався у штаті Чхаттісгарх, у центральній Індії.

Місцевим водолазам не вдалося знайти телефон, і Вішвас привіз на місце дизельний насос і розпочав відкачування води, яке тривало три дні. У результаті водосховище втратило приблизно два мільйони літрів води — цього достатньо для поливу 600 гектарів сільськогосподарської землі.

Зрештою телефон знайшли, але він уже не працював. Вішвас стверджував, що в ньому були конфіденційні урядові дані. Чиновника звинуватили у зловживанні службовим становищем і затримали. Триває слідство.