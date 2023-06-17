У Польщі змінили номер маршруту автобуса з 666 на 669 через скарги місцевих на «сатанізм». Він везе до Хеля
- Автор:
- Ліза Бровко
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PKS GDYNIA
На півночі Польщі курсує автобусний маршрут 666 до курортного міста Хель. Він здобув популярність в іноземних туристів, проте викликав незадоволення у місцевих консерваторів.
Про це пише BBC.
Польською мовою назва міста пишеться як Hel, а це нагадує англійське слово hell, що в перекладі означає «пекло». А номер 666 асоціюється в людей із сатанізмом.
Після скарг поляків автобусна компанія PKS Gdynia вирішила перевернути останню шестірку в номері «з ніг на голову» і змінила номер на 669.
Водночас туристи такі зміни не оцінили, адже їм подобалося заради розваги кататися «пекельним» маршрутом до курорту на березі Балтійського моря.