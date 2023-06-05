Через зйомки фільму «Барбі» у світі виник дефіцит рожевої фарби

Художник-постановник фільму «Барбі» Сара Грінвуд розповіла в інтервʼю Architectural Digest, що для пофарбування декорацій знадобилося стільки рожевої фарби, що її використання призвело до глобального дефіциту флуоресцентного відтінку фарби Rosco.

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За словами Грінвуд, для неї було важливим зберегти «дитяче» у фільмі, тому вона хотіла, аби все було яскравим і рожевим, а ще прагнула надмірності.