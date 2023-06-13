У Німеччині ChatGPT провів церковну службу. Він закликав парафіян не боятися смерті
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
У Німеччині ChatGPT провів церковну службу. У своїй проповіді штучний інтелект закликав парафіян не боятися смерті.
Про це пише Associated Press.
Служба, створена ChatGPT разом із теологом і філософом з Віденського університету Йонасом Зіммерляйном, відбулася у протестантській церкві в місті Фюрт. Протягом 40 хвилин її слухали понад три сотні вірян.
«Я придумав цю службу, хоча радше я просто супроводжував її, бо близько 98% тексту створила машина. Я сказав чат-боту: «Ми знаходимося на церковних зборах, ти проповідник. Як виглядатиме церковна служба?» Потім я попросив штучний інтелект включити до тексту псалми, молитви та благословення», — розповів Зіммерляйн.
Чат-бот говорив про те, щоб залишити минуле позаду, звернути увагу на сьогодення, не боятися смерті та зберегти віру в Ісуса Христа.
На думку Зіммерляйна, ChatGPT провів «солідну церковну службу», але він не зможе замінити живого пастора, адже зовсім не знає своїх парафіян.
Богослужіння було частиною Deutscher Evangelischer Kirchentag, популярної події, що відбувається кожні два роки в Нюрнбурзі та сусідньому Фюрті та приваблює тисячі християн. Цього року на заході, який триватиме з 13 по 18 червня, обговорюватимуть зміни клімату, війну росії проти України і штучний інтелект.
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