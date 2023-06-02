Південна Корея використовує штучний інтелект для вимірювання ваги Кім Чен Ина

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NK News

Південна Корея використовує штучний інтелект для вимірювання ваги лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Вважається, що він важить понад 140 кілограмів.

Про це повідомляє Reuters.

Здоровʼя північнокорейських лідерів є державною таємницею, що суворо охороняється. За здоровʼям 39-річного Кім Чен Ина Південна Корея спостерігає через його затяте куріння, явне збільшення ваги та сімейну історію серцево-судинних захворювань.

«Під час свого публічного виступу 16 травня він виглядав стомленим, із чіткими темними колами навколо очей, і згідно з аналізом штучного інтелекту важив понад 140 кілограмів», — заявив журналістам Ю Сан Бом, член парламентського комітету Південної Кореї з розвідки.

Розвідувальне агентство Південної Кореї відстежує можливість попадання Кіма в «порочне коло» підвищеної залежності від алкоголю і нікотину та безсоння, враховуючи велику кількість іноземних цигарок і закусок, що поставляються на Північ.

Кім Чен Ин — спадковий лідер у третьому поколінні, який прийшов до влади після того, як його батько Кім Чен Ір помер у 2011 році від серцевого нападу.