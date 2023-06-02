Південна Корея використовує штучний інтелект для вимірювання ваги Кім Чен Ина

Південна Корея використовує штучний інтелект для вимірювання ваги лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Вважається, що він важить понад 140 кілограмів.

Про це повідомляє Reuters.

Здоровʼя північнокорейських лідерів є державною таємницею, що суворо охороняється. За здоровʼям 39-річного Кім Чен Ина Південна Корея спостерігає через його затяте куріння, явне збільшення ваги та сімейну історію серцево-судинних захворювань.

«Під час свого публічного виступу 16 травня він виглядав стомленим, із чіткими темними колами навколо очей, і згідно з аналізом штучного інтелекту важив понад 140 кілограмів», — заявив журналістам Ю Сан Бом, член парламентського комітету Південної Кореї з розвідки.