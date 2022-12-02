Північна Корея змушує людей змінювати імена, щоб вони звучали «більш ідеологічно»

У Північній Кореї від людей вимагають змінювати свої імена та імена дітей, якщо вони закінчуються на мʼякі приголосні, адже це більш властиво Південній Кореї. Якщо немає можливості змінити закінчення на більш тверде, то треба змінити імʼя на «більш ідеологічне». Про це пише Radio Free Asia (RFA). У минулому північнокорейців заохочували давати своїм дітям патріотичні імена, які мали ідеологічне або навіть мілітарне значення, наприклад, Чунг Сім («вірність»), Чонг Іль («пістолет»), Пок Іль («бомба») або Уй Сонг («супутник»). Однак останніми роками північнокорейці стали давати своїм дітям ніжніші імена, які легше вимовляти: наприклад, А Рі («улюблена») та Су Мі («суперкрасуня»).

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Імена, що закінчуються на мʼякі звуки, більше схожі на ті, що дають дітям у Південній Кореї. Зараз же влада Північної Кореї припиняє цю тенденцію, вимагаючи від громадян змінювати імʼя дитини, якщо воно недостатньо «революційне». На тлі цього представники влади дали вказівку дорослим і дітям змінювати свої імена, якщо вони здаються занадто мʼякими або простими, нагалошуючи, що без кінцевих приголосних вони є «антисоціалістичними». Також імена не повинні відображати тенденції, які існують у Південній Кореї. Так, влада вже критикувала кілька поколінь сімей за те, що вони називали своїх дітей сумішшю китайських, японських і південнокорейських імен, а не північнокорейськими.

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