У Нідерландах затримали водія з посвідченням на імʼя Бориса Джонсона. Це був сувенір з України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Gustavo / Unsplash
Поліція Нідерландів затримала чоловіка з підробленими водійськими правами — вони нібито видані в Україні на імʼя Бориса Джонсона. Насправді це був сувенір.
Про це пише NOS.
Чоловік їхав містом Ґронінґен у нетверезому стані, через що його затримали. Поліцейські одразу зрозуміли: права — підробка.
На водійському посвідченні було фото експремʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, його дата і місце народження, а також дата, до якої воно дійсне — до 3000 року.
Правоохоронці вилучили це сувенірне посвідчення, а інформацію про громадянство чоловіка не розголошували.
- В українських сувенірних магазинах можна купити водійські посвідчення на імʼя багатьох відомих людей, наприклад, Володимира Зеленського або Ангели Меркель.