У Нідерландах затримали водія з посвідченням на імʼя Бориса Джонсона. Це був сувенір з України

Поліція Нідерландів затримала чоловіка з підробленими водійськими правами — вони нібито видані в Україні на імʼя Бориса Джонсона. Насправді це був сувенір.

Про це пише NOS.

Чоловік їхав містом Ґронінґен у нетверезому стані, через що його затримали. Поліцейські одразу зрозуміли: права — підробка.

На водійському посвідченні було фото експремʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, його дата і місце народження, а також дата, до якої воно дійсне — до 3000 року.

Instagram / politie_groningen_centrum

Правоохоронці вилучили це сувенірне посвідчення, а інформацію про громадянство чоловіка не розголошували.