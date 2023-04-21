В Італії мафія випадково розчинила в кислоті не того чоловіка. Його родині запропонували €60 тисяч компенсації

Пекельце

В Італії два боси мафіозного клану «Польверіно» запропонували родичам постраждалого компенсацію у €60 тисяч — вони розчинили в кислоті не ту людину.

Про це повідомляє The Telegraph.

У 2000 році 26-річного Джуліо Джаччо вбили пострілом у голову і розчинили в кислоті. Двоє членів мафії в Неаполі вважали, що він спить із сестрою одного з них. Але це був випадок хибної ідентифікації — Джаччо не мав нічого спільного ані з нею, ані з кланами, які контролюють організовану злочинність у Неаполі.

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56-річний Сальваторе Каммарота та 64-річний Карло Наппі, які вже мають судимості за мафіозні злочини, запропонували сімʼї загиблого €60 тисяч і нерухомість вартістю €120 тисяч. Але сімʼя відмовилася від пропозиції і вимагає правосуддя. Родичі хочуть побачити «найсуворіше покарання».

Убитий Джуліо Джаччо.

Чоловіків арештували лише у грудні 2022 року, коли поліція отримала інформацію від «пентіто» — колишнього мафіозі, який став інформатором.

В італійській системі, якщо людина, яка вчинила злочин, пропонує компенсацію жертві або сімʼї жертви, це може розглядатися як помʼякшувальна обставина при призначенні покарання.